أصالة ليست بأفضل حال.. رسالة غير مُطمئنة تثير قلق محبّيها

إبشر وتمّ هي الأغنيه التي شفت روحي في هذه الأيّام من قسوة لم أعتاد عليها ولن ... الموسيقى شفاء الروح ، وأغنيتي هذه هي صديقتي الحبيبه ... كلماتها تمشي بي طريقاً رسمه لحن جعل الطريق أجمل ... ذكرياتنا أغاني توثّقها والأغاني تحلّيها... كلّ يوم أصحى أدندنها وكلٌّ ليلة أنام وأنا أغنّيها ... إبشر وتمّ فيها أنا إسمعوها كما أنا أسمعها ، لأنَّ بعضاً من روحي فيها ، أشكر كاتبها الأمير بدر بن محمد وصديقي الذي لحّنها عبد العزيز المعنّى صاحب الصوت الملائكي والمشرف على أدائي ، والموهوب الذي وزّعها خالد عزّ ... وأشكر كلّ من أحبّها مثلي #اصالة #أبشر_وتم .. لينك استماع الأغنية في البايو 👆🏻

