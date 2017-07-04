أصالة ليست بأفضل حال.. رسالة غير مُطمئنة تثير قلق محبّيها

للإشارة إلى أنها ليست بأفضل حال، نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستغرام، وتحدّثت عن أغنيتها الأخيرة "أبشر وتم" الّتي تحاول من خلالها أن تبلسم جراح روحها في هذه الأيّام القاسية، الأمر الّذي اثار قلق محبّيها بعد أزمتها الأخيرة في مطار بيروت.

وقد أرفقت الفنانة أصالة الصورة برسالة كتبت فيها "أبشر وتم هي الأغنية الّتي شفت روحي في هذه الأيّام من قسوة لم أعتاد عليها ولن... الموسيقى شفاء الروح، وأغنيتي هذه هي صديقتي الحبيبة... كلماتها تمشي بي طريقاً رسمه لحن جعل الطريق أجمل".

وتابعت أصالة "ذكرياتنا أغاني توثّقها والأغاني تحلّيها... كلّ يوم أصحى أدندنها وكلٌّ ليلة أنام وأنا أغنّيها... ابشر وتمّ فيها أنا إسمعوها كما أنا أسمعها، لأنَّ بعضاً من روحي فيها".

وختمت تعليقها بكلمة شكرٍ قائلةً "أشكر كاتبها الأمير بدر بن محمد وصديقي الذي لحّنها عبد العزيز المعنّى صاحب الصوت الملائكي والمشرف على أدائي، والموهوب الذي وزّعها خالد عزّ... وأشكر كلّ من أحبّها مثلي".