4 نصائح لتجميل المؤخرة من خلال الأزياء!

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إذا كنتِ تريدين الحصول على شكل مؤخرة جميل وجذاب بغض النظر عن حجم مؤخرتكِ عليكِ اتباع النصائح التالية:احرصي على ارتداء السروايل الداخلية التي لا تجعل مؤخّرتكِ منقسمة إلى أقسام أي اختاري تلك المريحة والتي تكون غالباً مصنعة من المايكروفايبر.ارتدي السراويل والتنانير ذات الخصر العالي لأنّها تمدح مؤخرتكِ ولا تعطيعها شكلاً غير لائق.انتعلي الأحذية ذات الكعب العالي لأنّ هذه الخطوة ستجعل مؤخرتكِ تبدو مشدودة.حددي خصركِ بحزام عريض كي تجعلي جسمكِ يبدو على شكل الساعة الرملية وبالتالي تُظهري مؤخرتكِ بشكل جميل.