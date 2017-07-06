موضة وجمال
06 تموز 2017
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إلى ماذا يرمز الرقم داخل الوعاء الصغير على عبوات مستحضرات التجميل؟

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إلى ماذا يرمز الرقم داخل الوعاء الصغير على عبوات مستحضرات التجميل؟
شدّدت أخصائية الأمراض الجلدية الأميركية هايدلي كينغ على ضرورة إلتزام السيدات بتواريخ صلاحية منتجات التجميل لأنها تتحوّل من بعد التاريخ المحدّد إلى مواد ضارة تتسبب بمشاكل مختلفة للبشرة مثل الإلتهابات والطفح الجلدي وغيرها.

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ولمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل او الكريمات الخاصة بالوجه، نصحت كينغ بالنظر إلى الجهة الخلفية من العبوة حيث توجد صورة لوعاء مفتوح.

على الوعاء، تحدد الشركة مهلة زمنية معينة لاستخدام المنتج بعد فتحه فنجد رقم 12 على سبيل المثال  يشير إلى أن المستحضر يصلح للاستعمال لمدة 12 شهر بعد فتحه.
 
ومن الصعب على السيدات تذكر تاريخ شراء المستحضر بخاصة أن كل سيدة تشتري عدّة أنواع من المنتجات لذلك تنصح كينغ بتدوين تاريخ فتح المستحضر على العبوة تفاديًا للتسبب بأضرار للبشرة.
 
 
 
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