بالصور: جيجي حديد كما لم تروها من قبل... أين اختفى شعرها؟

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جيجي حديد عارضة الأزياء العالمية والفلسطينية الأصل المعروفة بخصلات شعرها الشقراء الجميلة، أطلت في جلسة تصويرية لأحذية ستوارت ويتزمان لخريف وشتاء 2017 بطريقة غير اعتيادية.واللافت أنّ جيجي البالغة من العمر 22 عاماً، تعمدت الظهور في الحملة الإعلانية الجديدة لماركة الأحذية بأسلوب مجنون بعض الشيء وذلك من خلال قصة شعرها القصيرة!يُشار إلى أنّ جيجي لم تقص فعلياً شعرها بل وضعت شعراً مستعاراً بهذا الطول.وفي التفاصيل، التقط هذه الصور الفنية المصور ماريو تيستينو باللونين الأبيض والأسود وبأسلوب مينيمالي بسيط.الجدير ذكره، أنّ الحملة الإعلانية تحمل طابع الستينيات خصوصاً وأنّ جيجي ظهرت بأسلوب تويغي الأيقونة البريطانية.إليكم الصور: