موضة وجمال
13 تموز 2017
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بالصور: جيجي حديد كما لم تروها من قبل... أين اختفى شعرها؟

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بالصور: جيجي حديد كما لم تروها من قبل... أين اختفى شعرها؟
جيجي حديد عارضة الأزياء العالمية والفلسطينية الأصل المعروفة بخصلات شعرها الشقراء الجميلة، أطلت في جلسة تصويرية لأحذية ستوارت ويتزمان لخريف وشتاء 2017 بطريقة غير اعتيادية.

واللافت أنّ جيجي البالغة من العمر 22 عاماً، تعمدت الظهور في الحملة الإعلانية الجديدة لماركة الأحذية بأسلوب مجنون بعض الشيء وذلك من خلال قصة شعرها القصيرة!
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يُشار إلى أنّ جيجي لم تقص فعلياً شعرها بل وضعت شعراً مستعاراً بهذا الطول.

وفي التفاصيل، التقط هذه الصور الفنية المصور ماريو تيستينو باللونين الأبيض والأسود وبأسلوب مينيمالي بسيط.

الجدير ذكره، أنّ الحملة الإعلانية تحمل طابع الستينيات خصوصاً وأنّ جيجي ظهرت بأسلوب تويغي الأيقونة البريطانية.

إليكم الصور:
 
Fun with wigs! Gigi Hadid, 22, tried out a much shorter hairdo for her latest Stuart Weitzman campaign that shows the gorgeous model rocking a faux pixie cut
Fun shoot: The model, who was photographed for the campaign by famed photographer Mario Testino, looked gorgeous in the black and white minimalist photos
Themed: The entire campaign has a chic '60s feel with a Twiggy-esque look that has been modernized​مصدر
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