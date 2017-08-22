تسع فوائد قد لا تعلمها لماء الورد

فوائد كثيرة للبشرة والشعر

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LBCI News Lebanon

إليكم أهمّ الفوائد الجمالية التي يُقدّمها ماء الورد للبشرة، الشعر والجسم:

- يسيطر على الافراز المفرط للزيوت في البشرة وينظف المسام.

- لديه خصائص مضادة للالتهابات اذ يساعد في التخلص من احمرار البشرة والحساسية والبثور.

- يرطب البشرة ويعطي نضارة للوجه.

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- يساهم في شفاء الجروح والتخلص من آثار الجروح.

- يقوي خلايا البشرة ويحفّز عملية تجدد أنسجة الجلد.

- تساعد رائحة الورد على التخلص من التوتر والقلق كما تحسّن المزاج وتساعد على الاسترخاء.

- يحسن نوعية الشعر ويُساعد في التخلص من القشرة كما يعمل كمنعم للشعر.

- إن وضع رائحة الورد على وسادة الفراش يساعد على النوم بشكل أفضل.

- يساهم في التخلّص من التجاعيد.