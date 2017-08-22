تسع فوائد قد لا تعلمها لماء الورد

إليكم أهمّ الفوائد الجمالية التي يُقدّمها ماء الورد للبشرة، الشعر والجسم:
- يسيطر على الافراز المفرط للزيوت في البشرة وينظف المسام.
- لديه خصائص مضادة للالتهابات اذ يساعد في التخلص من احمرار البشرة والحساسية والبثور.
- يرطب البشرة ويعطي نضارة للوجه.
- يساهم في شفاء الجروح والتخلص من آثار الجروح.
- يقوي خلايا البشرة ويحفّز عملية تجدد أنسجة الجلد.
- تساعد رائحة الورد على التخلص من التوتر والقلق كما تحسّن المزاج وتساعد على الاسترخاء.
- يحسن نوعية الشعر ويُساعد في التخلص من القشرة كما يعمل كمنعم للشعر.
- إن وضع رائحة الورد على وسادة الفراش يساعد على النوم بشكل أفضل.
- يساهم في التخلّص من التجاعيد.