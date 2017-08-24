فساتين اللون الاحمر أجمل صيحات الموضة هذا الخريف

من أرقى وأجرأ الالوان هو اللون الاحمر، فهو يجمع بين الرّقي، الكلاسيكية والجرأة مع العلم ان الدّور العالمية لم تتخلّ في مجموعاتها منذ سنين عن اللون الاحمر بدرجاته كافّةً كما كان له مكانة كبيرة هذه السنة في مجموعات خريف وشتاء 2017/2018 في فساتين طويلة وقصيرة بقصّات راقية تناسب اللون والقماشات.



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فالفستان الاحمر يمنحك سحراً وأنوثة لاضافتهما على أناقتك هذا الموسم في الاطلالات الرّسمية لتتألّقي في مناسباك الخاصّة.

إليك أجمل الفساتين الرّاقية من الدّور العالمية الكبيرة حاملةً طبعة مصمّمين رسموا للابداع طريقاً.