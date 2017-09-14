بالصور – تقنية جديدة لشدّ البشرة خلال 30 دقيقة... والنتائج فورية!

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريراً عن تقنية جديدة لشدّ الوجه خلال 30 دقيقة من دون ندوب أو جروح والنتائج فورية.وفي التفاصيل، تتوفر هذه التقنية حالياً في استراليا وكلفتها 4 آلاف دولار وهي تقضي بشدّ الوجه من خلال إبرة وخيط يمتصه الجلد.وبحسب ممرضة التجميل كاثرين ميلار شانون، فإن هذا الإجراء التجميلي ليس مؤلماً ولا تشعر السيدة بالإبرة حتى.وتلجأ كاثرين قبل البدء بالعلاج إلى مخدر موضعي مع الأدرينالين لتخدير المريض والبدء بعملية حقن حمض البولياكتيك تحت الجلد بإبرة رفيعة جداً.الجدير ذكره، أنّ هذا العلاج الذي يتواجد في Duquessa Skin Sanctuary بملبورن، مناسب للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 40 والـ 65 عاماً وهو يساهم في رفع الخدين، الحاجبين، شدّ العنق والفكّ.