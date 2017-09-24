هل زيت الزيتون مفيد لكلّ أنواع الشعر؟

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لطالما كان زيت الزيتون الطبيعي من الزيوت الأساسية في مستحضرات وخلطات العناية بالشعر خصوصاً في حالة الشعر الجاف. ولكن استخدام زيت الزيتون للشعر الدهني يزيد الأمر سوءاً ولا يحل مشكلة الدهون.وللاستفادة من زيت الزيتون على الشعر الجاف، إليكم أبرز فوائده:يعتبر زيت الزيتون منعماً طبيعياً للشعر الجاف ومرطباً فعّالاً للغاية من الجذور وحتى الأطراف.هذا الزيت الغني بالمواد المضادة للأكسدة يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس.يساهم زيت الزيتون في تنعيم خصلات الشعر الجاف ويقويها ليحميها من التكسر.يحمي زيت الزيتون الشعر من التساقط ويعزز نموه.