بطرق طبيعية... هكذا تتخلصون من اسوداد الإبطين!

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بالنسبة للعديد من الأشخاص، قد تكون مشكلة اسوداد الإبطين مصدرًا للإحراج، كما إنها قد تمنعهم من ارتداء أشكال معينة من الملابس.فكيف يمكن تبييض الإبطين بشكل طبيعي والتخلص من مشكلة اسوداد الإبطين؟- البطاطا: ابرشوا حبة بطاطا، ثم اعصروا البرش. طبقوا العصير على الإبطين، وبعد 10 دقائق اشطفوا الإبطين بالماء البارد.- الخيار: قطعوا شرائح سميكة من الخيار وافركوها على المناطق الداكنة في الإبطين. وبعد 10 دقائق، اشطفوا منطقة الإبطين بالماء البارد.- الحامض: قطعوا شرائح سميكة من الحامض وافركوا بها الإبطين. وبعد 10 دقائق، اشطفوا الإبطين بالماء البارد وجففوهما وطبقوا المرطب.- قشر البرتقال: اخلطوا ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من ماء الورد مع ما يكفي من مسحوق قشر البرتقال للحصول على عجينة سميكة. افركوا الإبطين بلطف بالعجينة، ثم اتركوها لمدة 15 دقيقة قبل شطف الإبطين بالماء البارد. كرروا هذه الخطوة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.- الكركم: في وعاء صغير، اخلطوا ملعقتين كبيرتين من عصير الحامض الطازج مع كمية كافية من الكركم للحصول على عجينة. طبقوا العجينة بالتساوي على الإبطين، وبعد 30 دقيقة، اغسلوا المنطقة لإزالة العجينة.- زيت البيض: قبل النوم مباشرة، دلكوا الإبطين بزيت البيض. وفي صباح اليوم التالي، اغسلوا الإبطين بالغسول أو صابون متوازن درجة الحموضة.- زيت جوز الهند: دلكوا بضع قطرات من زيت جوز الهند على الإبطين. وبعد 15 دقيقة، اغسلوا الإبطين بالماء الفاتر والصابون. كرروا هذه الخطوة مرتين إلى 3 مرات في اليوم لتحصلوا على النتيجة المرجوة.