هدى قطان تدعم ملكة جمال فلسطين قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

عبّرت صاحبة علامة التجميل العالمية هدى بيوتي، التي أسستها خبيرة المكياج الإماراتية هدى قطّان، عن دعمها لنادين أيوب، أول ملكة جمال فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، المقرّر إقامتها هذا العام في السلفادور.

وفي منشور على حسابها الرسمي في إنستغرام، كتبت هدى: "نحن فخورون للغاية بدعم أول ملكة جمال لفلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون. هذه اللحظة تتجاوز عالم المسابقات الجمالية... إنها تتعلق بالقوة، والفخر، والتمثيل".

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور العربي والعالمي الذين أشادوا بخطوة هدى بيوتي ودعمها للتمثيل الفلسطيني في حدث عالمي بهذا الحجم، معتبرين أن الخطوة تعبّر عن رسالة فخر وهوية تتجاوز حدود الجمال إلى القيم والتمكين.

وتُعد نادين أيوب أول فلسطينية تحصل على لقب Miss Universe Palestine، حيث تستعد لتمثيل بلادها في المسابقة الدولية التي تجمع متسابقات من أكثر من 80 دولة حول العالم.