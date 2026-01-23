الأخبار
2026-01-23
"أي شخص" قد يتمكن من شراء بيركين... بعد اتهامات بـ"مراقبة" الزبائن: هذا ما تعهدت به هيرميس

قد يصبح شراء واحدة من أكثر الحقائب شهرة وطلبًا في العالم أسهل قليلًا، بعدما تعهّدت دار الأزياء الفرنسية هيرميس بجعل سياساتها المتعلقة بشراء حقيبة "بيركين" أكثر شفافية.

وأفادت تقارير صحافية بأن هيرميس ستعمل على تحسين تجربة العملاء في الولايات المتحدة، عقب دعوى قضائية جماعية تقدّم بها مستهلكون في ولاية كاليفورنيا، اعتبروا أن شروط الحصول على حقيبة بيركين تخالف قوانين العدالة والإنصاف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ورغم أن الدعوى تم إسقاطها مرتين، إلا أن هيرميس تعهّدت بتحسين توافر المعلومات وتقليص فترات الانتظار لبعض المنتجات، وفق ما نقلته مجلة Glitz الفرنسية، في حين كان المدّعون قد قدّموا استئنافًا في تشرين الأول الماضي.

واتُّهمت العلامة الفاخرة بتقييد بيع منتجاتها الأكثر رغبة لزبائن محددين لديهم سجل إنفاق كبير في متاجرها، إضافة إلى اعتماد ما وصفه البعض بـ"نظام يانصيب خفي" يدفع العملاء إلى شراء المزيد من المنتجات دون أي ضمان بالحصول على حقيبة بيركين.

تحقيق صادم: تدقيق بالعناوين والسوشيال ميديا

وجاءت هذه التطورات بعد تحقيق نشرته Glitz زعم أن موظفي هيرميس يستخدمون محرك غوغل لتحليل عناوين منازل الراغبين بشراء بيركين، بهدف التأكد من أن مكان سكنهم "مرموق بما يكفي" للحصول على الحقيبة.

كما أشار التحقيق إلى أن الموظفين يقومون أيضًا بتدقيق حسابات الزبائن على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال رصدوا لاحقًا قيام أحد العملاء بعرض الحقيبة للبيع عبر الإنترنت، يتم إدراج العميل والموظف الذي أتم عملية البيع على "قائمة سوداء"، بحسب ما ورد.

معلومات أوضح وتقليص انتظار

ولتقليل الشائعات حول "اليانصيب السري"، سيبدأ مساعدو المبيعات في بعض المتاجر بمشاركة معلومات أوضح مع الزبائن بشأن توافر المنتجات وأطر الانتظار المتوقعة، كما ستعرض بعض الفروع لافتات توضّح أي المنتجات يمكن شراؤها دون الحاجة إلى سجل مشتريات مسبق.

حقيبة تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وتكاليفها أقل بكثير

وتُعد حقيبة بيركين رمزًا عالميًا للترف، وقد سُمّيت نسبة إلى الممثلة والمغنية البريطانية جين بيركين، ويبدأ سعرها عادة من نحو 10 آلاف جنيه إسترليني.

وفي مفارقة لافتة، قال محللون لصحيفة وول ستريت جورنال إن تصنيع الحقيبة قد يكلّف هيرميس نحو 1000 دولار فقط.

كما لفت التقرير إلى أن بعض الزبائن قد يضطرون لإنفاق نحو 10 آلاف دولار على منتجات أخرى مثل الأحذية والأوشحة قبل دعوتهم لشراء طراز أساسي من بيركين، بينما قد يصل الإنفاق المطلوب للحصول على نسخة نادرة ومحدودة إلى نحو 200 ألف دولار.

وحتى عندما تُتاح فرصة الشراء، يُعرض على الزبون حقيبة واحدة فقط، ولا يُسمح له غالبًا باختيار لونها.

