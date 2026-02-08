الأخبار
تجارب محرجة ولقاءات غير مهنية... عارضة أزياء شهيرة تكشف الجانب المظلم لعالم الأزياء! (فيديو)

2026-02-08 | 05:30
كشفت باولينا بوريزكوفا عن بعض الأسرار المظلمة لعالم الأزياء الراقية، مؤكدةً أن صعودها إلى النجومية "كان مليئًا بتجارب محرجة".

وتحدثت أسطورة مجلة "سبورتس إليستريتد" لملابس السباحة، البالغة من العمر 60 عامًا، عن تطبيع التحرش الجنسي الذي زعمت أنها واجهته في سن المراهقة، قائلةً إن الأشخاص المسؤولين عن إدارة مسيرتها المهنية كانوا غالبًا ما يضعونها في مواقف محرجة.

وقالت بوريزكوفا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام: "بدأتُ عرض الأزياء في سن الخامسة عشرة في باريس خلال عطلة صيفية من المدرسة. وكنتُ أُرسَل يوميًا إلى ما بين أربع إلى عشر مقابلات عمل. أذهب، وهم يرونني بمفردي، من دون أي معرفة باللغة أو المدينة".

وأوضحت عارضة الأزياء المولودة في تشيكوسلوفاكيا أنه في حين كانت بعض اللقاءات مهنية، إلا أن العديد منها كان بعيدًا كل البعد عن ذلك.

وتابعت: "أحيانًا كان الأشخاص الذين أقابلهم أنيقين ويعملون في مكاتب، وأحيانًا أخرى كانوا رجالًا في منتصف العمر يعيشون في شقق غير مرتبة، ويرغبون فقط في التقاط بعض الصور العفوية لي ويفضل أن أكون عارية الصدر".

واعترفت بوريزكوفا أنها لم تدرك أن ما حصل معها يُعدّ تحرشاً إلا أثناء مشاهدتها حلقةً من برنامج أوبرا وينفري الحواري حول التحرش الجنسي في مكان العمل.

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Paulina Porizkova‎‏ (@‏‎paulinaporizkov‎‏)‎‏


المصدر

 

Learn More