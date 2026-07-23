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نظارات فيروز تعود إلى الواجهة: أسرار استلهام صيحات 2026 من إطلالات الأيقونات

موضة وجمال
2026-07-23 | 07:14
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نظارات فيروز تعود إلى الواجهة: أسرار استلهام صيحات 2026 من إطلالات الأيقونات
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نظارات فيروز تعود إلى الواجهة: أسرار استلهام صيحات 2026 من إطلالات الأيقونات

لم تعد النظّارات الشمسية مجرّد إكسسوار موسمي لحماية العينين أو قطعة تكميلية، بل تحوّلت إلى لغة بصرية قائمة بذاتها تضاهي الحقائب والأحذية في قدرتها على تعزيز الحضور الشخصي وإبراز الهوية.

وأوضح منسّق الأزياء اللبناني إيلي مشنتف في حديث لموقع "سي ان ان" أنّ صيحات عام 2026 تعتمد بالأساس على إعادة قراءة أرشيف الموضة بلغة معاصرة، لتشهد الساحة عودة لافتة لأسلوب نظارات الفنانة اللبنانية فيروز بإطاراتها الكبيرة والناعمة التي عكست في الستينيات والسبعينيات جزءاً من غموضها ورقيّها. 

ولا يقتصر الإلهام على فيروز وحدها، بل يمتدّ ليشمل أيقونات أسطورية تركت بصمة بصرية لا تُنسى مثل سيدة أميركا الأولى الراحلة جاكلين كينيدي والممثلة الإيطالية صوفيا لورين، وصولاً إلى نجمات الجيل الحالي مثل عارضات الأزياء بيلا حديد وهايلي بيبر اللواتي يعِدن تقديم هذه المراجع التاريخية بأسلوب يتناسب مع ثقافة العصر ووسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من استنساخها.

ويرتكز المشهد الحالي على اتجاهات رئيسية عدّة أبرزها الإطارات الكبيرة والمنحوتة التي تمنح إطلالة قوية، والنظارات الرياضية التي انتقلت من عالم الأداء العالي إلى منصّات الموضة بتصاميم أكثر أناقة، بالإضافة إلى الإطارات المعدنية فائقة النحافة. 

وتكتمل هذه التوجهات بحضور لافت للعدسات الملونة بدرجات دافئة كالعنبر والعسلي والزيتوني والأزرق الفاتح، مما يمنح كل شخص مساحة أكبر للتعبير عن ذوقه الخاص.

ورغم هذا التنوع والانتشار الواسع للإطارات الجريئة، يرى مشنتف أن التصاميم الكلاسيكية لن تختفي، بل تظل قطعة أساسية في خزانة الملابس يُعتمد عليها للعمل والسفر والاستخدام اليومي، بينما تُترك القطع الجريئة للمناسبات الخاصة. 

كما يشهد السوق اهتماماً متزايداً باستعمال خامات مستدامة وخفيفة الوزن، في انعكاس واضح لتحوّل مفهوم الفخامة الهادئة نحو الجودة والقطع طويلة الأجل.

وأشار مشنتف إلى أنّ الموضة يجب أن تخدم الشخص وليس العكس، مشدّداً على أنّ نجاح النظّارة لا يرتبط باتّباع الصيحات بحذافيرها، بل بمراعاة النسب العامة لملامح الوجه وشخصية صاحبها، إذ تبقى الثقة بالنفس هي العنصر الأساسي الذي يجعل الإطلالة مكتملة وناجحة.
 

موضة وجمال

فيروز

نظارات

موضة

نظارات 2026

نظارات شمسية

صيحات 2026

جيجي حديد

هيلي بيبر

ايلي مشنتف.

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