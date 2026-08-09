رسالة خاصة من جوزيف عطية إلى بيرلا حرب قبل مسابقة ملكة جمال العالم... ماذا قال لها؟ (صورة)

وجّه الفنان اللبناني جوزيف عطية رسالة دعم وتشجيع إلى ملكة جمال لبنان بيرلا حرب، بالتزامن مع انطلاقها إلى فيتنام لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم.



وشارك عطية، عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، صورة لبيرلا خلال رحلتها، وأرفقها برسالة قال فيها: "حاملةً لبنان في قلبك. كل التوفيق! اذهبي واجعلينا فخورين!".



بدورها، أعادت حرب نشر رسالة جوزيف عطية عبر حسابها، معبّرةً عن تأثرها بكلماته من خلال مجموعة من الرموز التعبيرية.



وأعادت رسالة جوزيف عطية إلى بيرلا حرب تسليط الضوء على العلاقة التي تحظى باهتمام متابعيهما، في ظلّ التكهنات المتواصلة حول طبيعة الرابط الذي يجمعهما.