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صور شقيقة كيم كارداشيان في ملابس البحر تشعل مواقع التواصل... هكذا بدت في عمر الـ47! (صور)

موضة وجمال
2026-08-24 | 09:15
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صور شقيقة كيم كارداشيان في ملابس البحر تشعل مواقع التواصل... هكذا بدت في عمر الـ47! (صور)
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صور شقيقة كيم كارداشيان في ملابس البحر تشعل مواقع التواصل... هكذا بدت في عمر الـ47! (صور)

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان متابعيها مجموعة من الصور واللقطات من عطلة عائلية جمعتها بزوجها ترافيس باركر وأفراد عائلتهما، وسط أجواء طبيعية ومغامرات متنوعة.

وخطفت كارداشيان، البالغة من العمر 47 عامًا، الأنظار بإطلالات صيفية مختلفة، من بينها ملابس سباحة باللون المعدني وأخرى بنقشة الفهد، خلال وجودها وسط المناظر الصحراوية، وعلّقت على الصور بعبارة أشارت فيها إلى استمتاعها بالعطلة العائلية الكبيرة.

ولم تقتصر الرحلة على الاسترخاء، إذ أظهرت الصور أفراد العائلة وهم يمارسون عددًا من الأنشطة، من بينها تسلق الصخور والرياضات المائية والتنزه، كما ظهر باركر في إحدى اللقطات وهو يحتضن ابنه روكي، البالغ من العمر عامين.

وشارك في الرحلة أيضًا عدد من أبناء الثنائي من علاقاتهما السابقة، بينهم مايسون وبينيلوبي، ابنا كورتني من سكوت ديسيك، إضافة إلى لاندون باركر وأتيانا دي لا هويا، فيما لم يظهر ابنها رين في الصور المنشورة.

وكانت كورتني وترافيس قد تزوجا عام 2022، قبل أن يستقبلا ابنهما روكي في تشرين الثاني 2023.

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