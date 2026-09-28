نجمات لبنانيات يخطفن الأنظار في أسبوع الموضة في ميلانو (فيديو)

سجّلت النجمات اللبنانيات حضورًا لافتًا في أسبوع الموضة في ميلانو لموسم ربيع وصيف 2027، حيث توزّعت إطلالاتهن بين عروض عدد من أبرز دور الأزياء العالمية، من "دولتشي أند غابانا" إلى "ماكس مارا" و"برادا".

وكان لهيفاء وهبي حضور بارز في عرض "دولتشي أند غابانا"، حيث جلست في الصفوف الأمامية إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين، من بينهم النجم الكوري سان، عضو فرقة ATEEZ. وظهرت هيفاء بفستان أسود من الدانتيل حمل توقيع الدار الإيطالية، فيما تداول رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع من لقائها بلوبيز ومن أجواء العرض.

أما الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، فسجّلت حضورها في عرض "ماكس مارا"، إلى جانب أسماء عالمية من بينها كيلي روثرفورد وكيت مارا، خلال تقديم الدار مجموعتها الجديدة في ميلانو.

وشاركت مايا أبو الحسن بدورها في أجواء أسبوع الموضة، من خلال حضور عرض دار "برادا" لمجموعة ربيع وصيف 2027، الذي أقيم ضمن فعاليات الأسبوع في العاصمة الإيطالية للموضة.