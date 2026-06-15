الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: للتريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة

أمن وقضاء
2026-06-15 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: للتريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: للتريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة

في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة ومع تداول أخبار حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، دعت قيادة الجيش لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

كما شددت على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة.

 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

للتريث

العودة

القرى

والبلدات

الحدودية

الجنوبية

والالتزام

بتوجيهات

الوحدات

العسكرية

المنتشرة

عون عن مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية: أُثمّن ما تضمنته من احترام للخصوصية اللبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-16

الجيش: دعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

الجيش: ندعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-17

الجيش يواكب عودة الأهالي إلى القرى والبلدات الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
00:30

بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:30

عون عن مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية: أُثمّن ما تضمنته من احترام للخصوصية اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
03:45

مصدر رسمي لفرانس برس: لبنان يقول إنه لم يتبلغ بنود الاتفاق الإيراني الأميركي لانهاء الحرب

LBCI
أمن وقضاء
03:17

بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات

LBCI
أمن وقضاء
00:30

بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:07

الذهب يرتفع بعد توصل أميركا وإيران إلى اتفاق سلام

LBCI
منوعات
07:39

من الصفعة إلى التنمّر... دراسة تحذّر من آثار العقاب الجسدي على الأطفال

LBCI
أخبار لبنان
06:42

قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال 2025

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع الصدح قبالة بلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

صور شهدت حركة عودة تدريجية للنازحين...

LBCI
أخبار لبنان
08:01

هكذا يبدو المشهد من النبطية…

LBCI
أخبار دولية
07:07

كالاس: الاتفاق بين واشنطن وطهران موضع ترحيب كبير

LBCI
أخبار دولية
03:35

كيف تنظر إسرائيل إلى الاتفاق الأميركي–الإيراني؟

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
03:19

التلفزوين الإيراني يعلن أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان

LBCI
رياضة
14:10

المانيا تلعب اولى مبارياتها في كأس العالم... هذه الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

Half Birthday… اقتصاد الأعياد المُستحدَثة

LBCI
حال الطقس
13:50

طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:03

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
05:08

المفتي قبلان: إذا أراد الرئيس عون أن يحكم فعليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم

LBCI
خبر عاجل
09:04

القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت

LBCI
أمن وقضاء
00:30

بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

LBCI
خبر عاجل
23:42

أميركا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
05:30

عون عن مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية: أُثمّن ما تضمنته من احترام للخصوصية اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
02:33

بن غفير: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... ويجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله

LBCI
حال الطقس
04:42

طقس ربيعي معتاد... ماذا عن درجات الحرارة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More