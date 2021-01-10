فيروس كورونا
10 كانون الثاني 2021 - 15:09
10/01/2021 15:09:00
بسبب التفلت والاهمال... جنود الصف الأول على خط مواجهة كورونا منهكون!
جنود الصف الاول على خط مواجهة فيروس كورونا منهكون..
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LBCI News Lebanon
من سنة تقريباً، وهناك جنود يقفون بالصف الأول في وجه كورونا. 4 ممرضات و15 طبيباً خسروا حياتهم بهذه المعركة.
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