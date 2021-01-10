بسبب التفلت والاهمال... جنود الصف الأول على خط مواجهة كورونا منهكون!

جنود الصف الاول على خط مواجهة فيروس كورونا منهكون..

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LBCI News Lebanon

من سنة تقريباً، وهناك جنود يقفون بالصف الأول في وجه كورونا. 4 ممرضات و15 طبيباً خسروا حياتهم بهذه المعركة.