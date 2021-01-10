فيروس كورونا
10 كانون الثاني 2021 - 15:09
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بسبب التفلت والاهمال... جنود الصف الأول على خط مواجهة كورونا منهكون!

جنود الصف الاول على خط مواجهة فيروس كورونا منهكون.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار أطباء, ممرضات, لبنان,كورونا,جنود الصف الاول على خط مواجهة فيروس كورونا منهكون..
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Lebanon News
من سنة تقريباً، وهناك جنود يقفون بالصف الأول في وجه كورونا. 4 ممرضات و15 طبيباً خسروا حياتهم بهذه المعركة.
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