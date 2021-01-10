فيروس كورونا
10 كانون الثاني 2021 - 15:04
10/01/2021 15:04:00
هل تجاوبت المستشفيات الخاصة مع طلب رفع أسرّة كورونا؟
هل تجاوبت المستشفيات الخاصة مع طلب رفع أسرّة كورونا؟
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LBCI News Lebanon
بقرار الاقفال العام، اعطيت المستشفيات حتى نهار الاثنين 11 الشهر لرفع عدد اسرتها.
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