هل تجاوبت المستشفيات الخاصة مع طلب رفع أسرّة كورونا؟

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LBCI News Lebanon

بقرار الاقفال العام، اعطيت المستشفيات حتى نهار الاثنين 11 الشهر لرفع عدد اسرتها.