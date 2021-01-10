فيروس كورونا
10 كانون الثاني 2021 - 15:04
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هل تجاوبت المستشفيات الخاصة مع طلب رفع أسرّة كورونا؟

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Lebanon News
بقرار الاقفال العام، اعطيت المستشفيات  حتى نهار الاثنين 11 الشهر لرفع عدد اسرتها. 
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