فيروس كورونا
10 كانون الثاني 2021 - 14:47
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عراجي للـLBCI: شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح

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Lebanon News
أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث للـLBCI ان "شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح وهو صدور قانون عن مجلس النواب ألا وهو "الاستخدام الطارئ للقاح".
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