فيروس كورونا 10 كانون الثاني 2021 - 14:47 10/01/2021 14:47:00 عراجي للـLBCI: شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح

عراجي للـLBCI: شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح

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LBCI News Lebanon

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث للـLBCI ان "شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح وهو صدور قانون عن مجلس النواب ألا وهو "الاستخدام الطارئ للقاح". الإعلان

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