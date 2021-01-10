فيروس كورونا
10 كانون الثاني 2021 - 15:21
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بالرغم من الاقفال العام وتفشي فيروس كورونا... مواطنون مصرون على عدم الالتزام

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Lebanon News
في ظل الاقفال العام الذي يشهده لبنان نظراً للأعداد القياسية للمصابين بكورونا التي سجلت في الأيام الماضية، لا يزال بعض المواطنين غير مكترثين للأمر ويصرون على عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.



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