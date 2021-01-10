بالرغم من الاقفال العام وتفشي فيروس كورونا... مواطنون مصرون على عدم الالتزام

مواطنون مصرون على عدم الالتزام

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LBCI News Lebanon

في ظل الاقفال العام الذي يشهده لبنان نظراً للأعداد القياسية للمصابين بكورونا التي سجلت في الأيام الماضية، لا يزال بعض المواطنين غير مكترثين للأمر ويصرون على عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.







