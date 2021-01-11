ما هي المراحل التي يمر بها مريض كورونا الذي يعاني ضيقاً في التنفس؟ (الأخبار)

أوضح الاختصاصي في الأمراض الرئوية والعناية الفائقة ومدير قسم الكورونا في مستشفى سيّدة المعونات الجامعي في جبيل بيار إدّه لـ"الأخبار"
المراحل التي يمر بها مريض كورونا الذي يعاني ضيقاً في التنفس، شارحاً أن "تأثير كورونا على الجهاز التنفسي للمريض يظهر حين تنخفض نسبة الأوكسيجين في جسمه إلى ما دون 93 في المئة. أما حين تنخفض هذه النسبة إلى ما دون 90 في المئة، فهذا يعني أنه أصبح بحاجة إلى آلة ضخّ الأوكسيجين. وفي حال عدم تجاوبه وتفاقم حالته الصحية، ينقل إلى العناية الفائقة ويوضع على جهاز التنفس الصناعي".