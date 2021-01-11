فيروس كورونا 11 كانون الثاني 2021 - 01:28 11/01/2021 01:28:59 ما هي المراحل التي يمر بها مريض كورونا الذي يعاني ضيقاً في التنفس؟ (الأخبار)

المراحل التي يمر بها مريض كورونا الذي يعاني ضيقاً في التنفس

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأوكسيجين, لبنان,كورونا, المراحل التي يمر بها مريض كورونا الذي يعاني ضيقاً في التنفس

LBCI News Lebanon

أوضح الاختصاصي في الأمراض الرئوية والعناية الفائقة ومدير قسم الكورونا في مستشفى سيّدة المعونات الجامعي في جبيل بيار إدّه لـ "الأخبار" المراحل التي يمر بها مريض كورونا الذي يعاني ضيقاً في التنفس، شارحاً أن "تأثير كورونا على الجهاز التنفسي للمريض يظهر حين تنخفض نسبة الأوكسيجين في جسمه إلى ما دون 93 في المئة. أما حين تنخفض هذه النسبة إلى ما دون 90 في المئة، فهذا يعني أنه أصبح بحاجة إلى آلة ضخّ الأوكسيجين. وفي حال عدم تجاوبه وتفاقم حالته الصحية، ينقل إلى العناية الفائقة ويوضع على جهاز التنفس الصناعي". الإعلان

الإعلان