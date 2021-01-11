طفل في العناية الفائقة بسبب كورونا... الموضوع لا يحمل التساهل أبدا!

الإعلان

كشف مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض أن "وضع كورونا في البلد ليس جيداً خصوصاً خلال الأسبوع الفائت"، لافتاً الى أن "القدرة الاستيعابية للمستشفيات استنزفت".وتوقع أبيض في حديث لبرنامج "تهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن نشهد ضغطًا أكبر بالأيام والأسابيع المقبلة"، موضحاً أن "السلالة الجديدة سريعة الانتشار ويمكن أن تزيد من عدد الإصابات اذا لم نتدارك الموضوع".وأعلن مدير مستشفى الحريري أن "أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".ورأى أنه "على الوزارة تأمين التوازن المطلوب بين أسرّة مصابي كورونا وأسرّة الأمراض الأخرى".وعن اذا يصاب الأطفال بفيروس كورونا، كشف أبيض أنه "يوجد فتى يبلغ من العمر 11 عاماً في العناية الفائقة وشاب آخر في العشرينات من عمره"، محذراً من أن الموضوع لا يحتمل التساهل أبدا.ونصح أبيض الجميع باعتماد دائما أساليب الوقاية حتى لو أصيبوا بكورونا سابقا.اما عن الاقفال التام، فقال أبيض: "نتجه نحو التشدد بالإقفال التام ولا خيار آخر أمامنا".