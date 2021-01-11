كتانة للـLBCI: يجب أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات الصحية

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أكد المدير العام للصليب الأحمر جورج كتاني أن "الصليب الأحمر يلبي كل المهمات وتلقينا اتصالاً من وزير الصحة العامة طلب منا أن نقوم بنقل المرضى لأقرب مستشفى، ولكن المشكلة الأساسية هي بالقدرة الاستيعابية للمستشفيات".وأكد كتاني في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "غرفة عمليات الصليب الأحمر تأخذ تقريبا مكان وزارة الصحة، وهي تنسق مع الخط الساخن في وزارة الصحة، والمشكلة تبدأ بتجهيز المستشفيات التي تأخرت بتجهيز نفسها لاستقبال مرضى كوفيد، بالتالي هناك مستشفيات بات لديها فائض في الحالات في وقت مستشفيات أخرى لم تجهز بعد".وطالب بأن "يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات الصحية"، موضحاً أنه "لدينا 10 أيام لإنقاذ الأرواح، بالتالي يجب أن نتعاون جميعاً".