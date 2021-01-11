في اليابان... اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لدى وافدين من البرازيل

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قالت وزارة الصحة اليابانية، يوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى أربعة مسافرين آتين من البرازيل، في أحدث مثال على‭ ‬أن الفيروس الوبائي آخذ في التطور.وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، في إفادة للصحافيين بوزارة الصحة، إن الدراسات تجرى حاليا حول مدى فعالية اللقاحات ضد السلالة الجديدة، التي تختلف عن السلالتين شديدتي العدوى اللتين اكتشفتا للمرة الأولى في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وتسببتا بارتفاع شديد في أعداد الإصابات.وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس هناك دليل على أن هذه السلالة الجديدة، التي اكتشفت في القادمين من البرازيل، سريعة العدوى".وقالت وزارة الصحة إن بين المسافرين الأربعة الذين وصلوا إلى مطار هانيدا في طوكيو في الثاني من كانون الثاني، كان هناك رجل في الأربعينيات يواجه مشكلة في التنفس، وامرأة في الثلاثينيات تعاني من صداع والتهاب في الحلق، وشاب مراهق يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، في حين لم تظهر أي أعراض على شابة أخرى.وأعلنت اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة يوم الخميس، بعد أن شهدت ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا.وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد نحو 289 ألف إصابة و4061 وفاة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (ان.اتش.كيه).