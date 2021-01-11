فيروس كورونا
11 كانون الثاني 2021 - 11:28
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الكتلة الوطنية: نحتاج الى حماية أنفسنا ريثما نبني دولة قوية وقادرة على حماية جميع أبنائها

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الكتلة الوطنية: نحتاج الى حماية أنفسنا ريثما نبني دولة قوية وقادرة على حماية جميع أبنائها
Lebanon News
اعتبرت الكتلة الوطنية أن الأزمة الصحية لوباء كورونا في لبنان دخلت مرحلتها الأخطر في حين أن أحزاب السلطة ما زالت مشغولة بصفقات المحاصصة وشد الحبال ضمن حساباتها الخاصة، وفشلت كالعادة في إدارة هذه الأزمة.

وقالت في بيان: "في ظل غياب الدولة وتقاعسها عن القيام بدورها، وعلى غرار كل المحن التي مرت، فإن لدى الشعب اللبناني القدرة على إيجاد الحلول وتطبيقها. لذا يجب علينا اليوم أن نستلم زمام الأمور والإلتزام بأقصى درجات الوقاية، كي لا نساهم في الإنتشار السريع لهذا الوباء".
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وأضافت الكتلة :"أما أحزاب الطوائف، التي لطالما وعدت المواطنين وأوهمتهم بأنها تحميهم، فقد بات فشلها اليوم معلنا أمام الأزمات المتتالية التي ضربت لبنان وشعبه على أيديها، من الأزمة المالية - الاقتصادية، إلى إنفجار 4 آب، وصولا إلى وباء كورونا. فقد بتنا اليوم بحاجة لحماية أنفسنا ريثما نبني دولة قوية وقادرة على حماية جميع أبنائها".
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