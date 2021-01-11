فيروس كورونا 11 كانون الثاني 2021 - 15:39 11/01/2021 15:39:00 وباء كورونا لا يرحم ومخطئ من يظن انه اذا اصيب مرة اصبح محصّنا ضده

وباء كورونا لا يرحم ومخطئ من يظن انه اذا اصيب مرة اصبح محصّنا ضده

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LBCI News Lebanon

بعد ما أصيب الممثل وجيه صقر ووالدته بفيروس كورونا منذ بضعة أشهر، ها هو اليوم يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية. الإعلان

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