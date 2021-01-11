فيروس كورونا
11 كانون الثاني 2021 - 15:44
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ما صحة الفرضية الطبية حول الاصابة بكورونا مرة ثانية؟

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Lebanon News
بعد ما قالت بعض الدراسات الطبية أن الشخص الذي أصيب بفريوس كورونا لا يمكنه أن يصاب مرة ثانية، تعود هذه الفرضية إلى الواجهة اليوم.
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