ما صحة الفرضية الطبية حول الاصابة بكورونا مرة ثانية؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا, طبيب ,إصابة ,ما صحة الفرضية الطبية حول الاصابة بكورونا مرة ثانية؟

LBCI News Lebanon

بعد ما قالت بعض الدراسات الطبية أن الشخص الذي أصيب بفريوس كورونا لا يمكنه أن يصاب مرة ثانية، تعود هذه الفرضية إلى الواجهة اليوم.