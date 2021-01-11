فيروس كورونا
11 كانون الثاني 2021 - 15:49
11/01/2021 15:49:00
مستشفيات خاصة تستجيب...في اليوم الأخير!
مستشفيات خاصة تستجيب...في اليوم الأخير!
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LBCI News Lebanon
انتهت المهلة المعطاة من وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة لزيادة قدرتها الاستيعابية واستحداث اقسام مخصصة لكورونا خصوصا في العناية الفائقة.
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