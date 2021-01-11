في ظل تفاقم معاناة المستشفيات... حديث عن تخصيص مستشفيات حكومية لاستقبال المصابين بكورونا فقط

حديث عن تخصيص مستشفيات حكومية لاستقبال المصابين بكورونا فقط

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LBCI News Lebanon

أكثر من 220000 ألف اصابة بفيروس كورونا في لبنان. أكثر من 1600 وفاة في لبنان وهي نسبة لم تحصدها أسوأ الحروب التي ضربت في السنوات الأخيرة. استنزاف صحي وطبي وتمريضي.