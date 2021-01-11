اليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا...

وجاء في التقرير:

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 602 فحص.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 92.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 21.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 5.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 850 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39.- حالات وفاة: 3.