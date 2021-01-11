فيروس كورونا
11 كانون الثاني 2021 - 17:10
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اليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا...

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اليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا...
Lebanon News
أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 602 فحص.
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- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 92.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 21.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 5.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 850 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39.

- حالات وفاة: 3.
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