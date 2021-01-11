اليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا...

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 602 فحص.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 92.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 21.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 5.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 850 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39.
- حالات وفاة: 3.