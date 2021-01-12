فيديو مؤلم لسيدة تحارب كورونا وتحذّر الشباب... "شعرت بأنني أحتضر"!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مؤلم يظهر امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً تحذّر الشباب من أن فيروس كورونا حقيقي، في حين كانت تكافح من أجل التنفس خلالها محاربتها الفيروس.ومن خلال اللقطات، فيمكن رؤية المرأة، واسمها هنيفة، وهي تسعل وتحصل على الأكسجين في وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة كرويدون بجنوب لندن.وفي حديث مع BBC، قالت المرأة إنها شعرت بأنها "تحتضر"، وأضافت: "حتى بالنسبة للشباب، بغض النظر، قد تعتقد أنه ليس لديك أي أمراض. لا يهم. لقد كنت بصحة جيدة، ولم أعاني أي مرض، لا شيء. لكن كورونا أوقعني".وفي سياق متصل، حذّر الدكتور يوجيني راست، المستشار في مستشفى كرويدون من الوضع قائلاً: "هذه ليست أخبارًا مزيفة. هذا حقيقي، إنه يحدث".وأضاف: "نحن في خضم هذا الأمر، لذا من الضروري أن يتبع الجميع القواعد، وليس فقط كبار السن. لدينا الكثير من المرضى الشباب، وبعضهم يعاني مرضاً خطيراً وينتهي بهم الأمر بالحاجة إلى التهوية في وحدة العناية المركزة".