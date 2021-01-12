التقرير الاسبوعي لمستشفى بري الجامعي الحكومي عن كورونا

الإعلان

وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي - النبطية، تقريره الأسبوعي، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وجاء في التقرير ان عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 167 حالة، بينهم 15 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة، والحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها بلغ 19 حالة و6 حالات وفاة.كما جاء في التقرير ان عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى بلغ 25 حالة، وعدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 966 فحصا، بينها 243 حالة إيجابية و 723 حالة سلبية.