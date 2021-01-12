فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 15:12
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ما بعد الاقفال العام... هل من خطة صحية لتنظيم إعادة فتح البلد؟

ما بعد الاقفال العام... هل من خطة صحية لتنظيم إعادة فتح البلد؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الاقفال,كورونا,ما بعد الاقفال العام... هل من خطة صحية لتنظيم إعادة فتح البلد؟
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Lebanon News
لا يمكن لأي من اجراءات الاقفال التام او الجزئي أن تنجح ما لم تترافق وخطة واضحة المعالم تنظم عملية اعادة فتح البلد بمختلف قطاعاته. 
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