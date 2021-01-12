فيروس كورونا 12 كانون الثاني 2021 - 15:12 12/01/2021 15:12:00 ما بعد الاقفال العام... هل من خطة صحية لتنظيم إعادة فتح البلد؟

ما بعد الاقفال العام... هل من خطة صحية لتنظيم إعادة فتح البلد؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الاقفال,كورونا,ما بعد الاقفال العام... هل من خطة صحية لتنظيم إعادة فتح البلد؟

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

لا يمكن لأي من اجراءات الاقفال التام او الجزئي أن تنجح ما لم تترافق وخطة واضحة المعالم تنظم عملية اعادة فتح البلد بمختلف قطاعاته. الإعلان

الإعلان