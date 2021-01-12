في قرار الاقفال... بعض الاستثناءات لتسيير اولويات الناس

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LBCI News Lebanon

بسبب عدم الاخذ بالتحذيرات جدياً، لبنان يتجه بعد يومين الى مرحلة منع التجول التي أضيفت على الاقفال العام في محاولةٍ للحد من انتشار فيروس كورونا .



فماذا في قرار الاقفال ومنع التجول "المسمى الخروج والولوج"؟