فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 15:04
12/01/2021 15:04:00
في قرار الاقفال... بعض الاستثناءات لتسيير اولويات الناس
في قرار الاقفال... بعض الاستثناءات لتسيير اولويات الناس
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LBCI News Lebanon
بسبب عدم الاخذ بالتحذيرات جدياً، لبنان يتجه بعد يومين الى مرحلة منع التجول التي أضيفت على الاقفال العام في محاولةٍ للحد من انتشار فيروس كورونا .
فماذا في قرار الاقفال ومنع التجول "المسمى الخروج والولوج"؟
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