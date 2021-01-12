فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 15:04
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في قرار الاقفال... بعض الاستثناءات لتسيير اولويات الناس

في قرار الاقفال... بعض الاستثناءات لتسيير اولويات الناس Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاقفال,كورونا,في قرار الاقفال... بعض الاستثناءات لتسيير اولويات الناس
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Lebanon News
بسبب عدم الاخذ بالتحذيرات جدياً، لبنان يتجه بعد يومين الى مرحلة منع التجول التي أضيفت على الاقفال العام في محاولةٍ للحد من انتشار فيروس كورونا . 

فماذا في قرار الاقفال ومنع التجول "المسمى الخروج والولوج"؟
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