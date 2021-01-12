فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 15:11
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الجيش والقوى الأمنية في مواجهة فيروس كورونا

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Lebanon News
على مدى ١١ يوما، لا نظام مفرد ومجوز ولا أوقات للخروج من المنازل. الجميع مع بعض الاستثناءات عليه أن يلتزم المنزل.

القوى الامنية والعسكرية ستكون أمام تحدي تطبيق حظر التجول وانجاح الاقفال العام لوقف تفشي فيروس كورونا وستكون اجراءاتها تحت الاختبار.
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