فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 15:11
12/01/2021 15:11:00
الجيش والقوى الأمنية في مواجهة فيروس كورونا
الجيش والقوى الأمنية في مواجهة فيروس كورونا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار فيروس كورونا, القوى الأمنية ,الجيش ,الجيش والقوى الأمنية في مواجهة فيروس كورونا
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
على مدى ١١ يوما، لا نظام مفرد ومجوز ولا أوقات للخروج من المنازل. الجميع مع بعض الاستثناءات عليه أن يلتزم المنزل.
القوى الامنية والعسكرية ستكون أمام تحدي تطبيق حظر التجول وانجاح الاقفال العام لوقف تفشي فيروس كورونا وستكون اجراءاتها تحت الاختبار.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فيروس كورونا
الجيش
القوى الأمنية
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً