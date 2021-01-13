عراجي للـLBCI: اقتراح القانون الخاص بتنظيم إستخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا لا يشمل شركة فايزر فقط

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أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن اللجنة أقرت المسودة النهائية لإقتراح القانون الخاص بتنظيم إستخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، مشيرا الى أن معظم اعضاء اللجنة يصرون على أن تتم الموافقة على هذا القانون بأسرع وقت لإبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيدعو الى جلسة طارئة لاقرار هذا القانون كي يتسنى للبنان الحصول على اللقاح بحسب الموعد المحدد من وزارة الصحة مع شركة فايزر.وكشف عراجي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن هذا القانون لا يشمل شركة فايزر فقط، لأن كل الشركات التي تعمل على انتاج اللقاح تطالب بهذا القانون.وطالب عراجي الدولة بتقديم مساعدات بأسرع وقت الى الاسر المحتاجة خلال فترة الاقفال، داعيا الى الالتزام بالاجراءات الوقائية.