هل تلقى البابا فرنسيس اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الفاتيكان؟

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تلقى البابا فرنسيس (84 عاما) اللقاح المضاد لكوفيد-19 في اليوم الأول من حملة التلقيح التي اطلقتها دولة الفاتيكان، وفق ما أفاد صحافيان قريبان من الحبر الأعظم.وذكر هذان الصحافيان المتخصصان في شؤون الفاتيكان والعاملان في صحيفة "لا ناسيوني" الأرجنتينية المعروفة ومجلة "أميركا" اليسوعية الأميركية، أن البابا تلقى اللقاح الأربعاء عند مدخل قاعة البابا بولس السادس في الفاتيكان.ولم يؤكد الفاتيكان حتى الآن هذه المعلومة، لكن المتحدث باسمه ماتيو بروني أعلن بدء حملة التلقيح التي تشمل نحو خمسة آلاف من سكان الفاتيكان وموظفيه.