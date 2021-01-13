فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 14:54
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أمام هول الكارثة وكي لا يموت مرضى كورونا على الطرقات ... مستشفى تستحدث ما يشبه غرف العناية الفائقة على الطريق

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Lebanon News
في ظل ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا وعدم شغور أماكن في المستشفيات ... استحدثت مستشفى الروم ما يشبه غرف العناية الفائقة على الطريق.
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