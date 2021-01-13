فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 14:54
13/01/2021 14:54:00
أمام هول الكارثة وكي لا يموت مرضى كورونا على الطرقات ... مستشفى تستحدث ما يشبه غرف العناية الفائقة على الطريق
أمام هول الكارثة وكي لا يموت مرضى كورونا على الطرقات ... مستشفى تستحدث ما يشبه غرف العناية الفائقة على الطريق
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في ظل ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا وعدم شغور أماكن في المستشفيات ... استحدثت مستشفى الروم ما يشبه غرف العناية الفائقة على الطريق.
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