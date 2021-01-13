فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 15:33
Back

تساؤلات حول مدى نجاح لقاح "كورونا فاك" الصيني

تساؤلات حول مدى نجاح لقاح "كورونا فاك" الصيني Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصين, لقاح "كورونا فاك" ,كورونا,تساؤلات حول مدى نجاح لقاح "كورونا فاك" الصيني
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
كورونا Vac  الصيني، المضاد لفيروس كورونا المستجد... لقاح واحد ذو ثلاث نتائج متناقضة. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً