فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 16:00
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الخروج من المنزل خلال فترة الاقفال مسموح للضرورة القصوى... انما بإذن!

الخروج من المنزل خلال فترة الاقفال مسموح للضرورة القصوى... انما بإذن! Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا, الخروج ,الاقفال ,الخروج من المنزل خلال فترة الاقفال مسموح للضرورة القصوى... انما بإذن!
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Lebanon News
من الضروري معرفة أنه لا يمكننا الخروج من منازلنا إلا عند الضرورة القصوى.
 
أي عندما نحتاج إلى دواء أو خبز في حال انقطاع خدمة الديليفيري ...
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