الخروج من المنزل خلال فترة الاقفال مسموح للضرورة القصوى... انما بإذن!

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LBCI News Lebanon

من الضروري معرفة أنه لا يمكننا الخروج من منازلنا إلا عند الضرورة القصوى.

أي عندما نحتاج إلى دواء أو خبز في حال انقطاع خدمة الديليفيري ...