فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 16:00
13/01/2021 16:00:00
الخروج من المنزل خلال فترة الاقفال مسموح للضرورة القصوى... انما بإذن!
الخروج من المنزل خلال فترة الاقفال مسموح للضرورة القصوى... انما بإذن!
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LBCI News Lebanon
من الضروري معرفة أنه لا يمكننا الخروج من منازلنا إلا عند الضرورة القصوى.
أي عندما نحتاج إلى دواء أو خبز في حال انقطاع خدمة الديليفيري ...
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