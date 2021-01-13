في ظل ارتفاع الاصابات ... المدير الطبي لمستشفى اوتيل ديو يكشف عن وضع المستشفى

كشف المدير الطبي لمستشفى اوتيل ديو الدكتور جورج ضبر للـLBCI أن الوضع داخل المستشفى سيئ والمصابون بكورونا ينتظرون دورهم ، مفسرا أن الاسرّة وقسم العناية الفائقة لم تعد تحتمل.