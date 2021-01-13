فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 15:01
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في ظل ارتفاع الاصابات ... المدير الطبي لمستشفى اوتيل ديو يكشف عن وضع المستشفى

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Lebanon News
كشف المدير الطبي لمستشفى اوتيل ديو الدكتور جورج ضبر للـLBCI  أن الوضع داخل المستشفى سيئ والمصابون بكورونا ينتظرون دورهم ، مفسرا أن الاسرّة وقسم العناية الفائقة لم تعد تحتمل.
 
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