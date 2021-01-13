اقتراح قانون يتيح الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

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LBCI News Lebanon

بعد اخذ ورد ومفاوضات مع شركة "فايزر" المصنعة للقاح تم انجاز مسودة قانون للإستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجل مكرّر وبعد موافقة لجنة الصحة النيابية.