فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 15:33
Back

اقتراح قانون يتيح الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

اقتراح قانون يتيح الاستخدام الطارئ للقاح كورونا Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجنة الصحة النيابية,لقاح كورونا ,اقتراح قانون يتيح الاستخدام الطارئ للقاح كورونا
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بعد اخذ ورد ومفاوضات مع شركة "فايزر" المصنعة للقاح تم انجاز مسودة قانون للإستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجل مكرّر وبعد موافقة لجنة الصحة النيابية.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً