فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 15:04
Back

أعداد وفيات كورونا الى ارتفاع ... ووفيات مع مفعول رجعي

أعداد وفيات كورونا الى ارتفاع ... ووفيات مع مفعول رجعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفيات, كورونا ,وزارة الصحة ,أعداد وفيات كورونا الى ارتفاع ... ووفيات مع مفعول رجعي
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أوضحت رئيسة دائرة الامراض الانتقالية في وزارة الصحة عاتكة بري للـLBCI أن لبنان يسجل رقما مقبولا بالوفيات بالنسبة لعدد الاصابات التي يسجلها.

وأكدت أن نسبة الوفيات لا يزال كما هو منذ ثلاثة أشهر مقارنة بأعداد الاصابات.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً