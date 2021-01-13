فيروس كورونا 13 كانون الثاني 2021 - 15:04 13/01/2021 15:04:38 أعداد وفيات كورونا الى ارتفاع ... ووفيات مع مفعول رجعي

أعداد وفيات كورونا الى ارتفاع ... ووفيات مع مفعول رجعي

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LBCI News Lebanon

أوضحت رئيسة دائرة الامراض الانتقالية في وزارة الصحة عاتكة بري للـLBCI أن لبنان يسجل رقما مقبولا بالوفيات بالنسبة لعدد الاصابات التي يسجلها.



وأكدت أن نسبة الوفيات لا يزال كما هو منذ ثلاثة أشهر مقارنة بأعداد الاصابات. الإعلان

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