فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 17:32
13/01/2021 17:32:50
اليكم اسباب الخروج في حال الضرورة القصوى...
اليكم اسباب الخروج في حال الضرورة القصوى...
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LBCI News Lebanon
من ضمن قرار الاقفال، يمكن للمواطن الخروج عند الضرورة القصوى، وذلك بعد الحصول على إذن.
ويجب بطلب الإذن، ذكر سبب الخروج، أو رقم سبب الخروج في حال استخدام الرسالة النصية للحصول على الإذن.
واليكم اسباب الخروج وارقامها:
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