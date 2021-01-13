اليكم اسباب الخروج في حال الضرورة القصوى...

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LBCI News Lebanon

من ضمن قرار الاقفال، يمكن للمواطن الخروج عند الضرورة القصوى، وذلك بعد الحصول على إذن.



ويجب بطلب الإذن، ذكر سبب الخروج، أو رقم سبب الخروج في حال استخدام الرسالة النصية للحصول على الإذن.



واليكم اسباب الخروج وارقامها: