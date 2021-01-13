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13 كانون الثاني 2021 - 17:32
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اليكم اسباب الخروج في حال الضرورة القصوى...

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اليكم اسباب الخروج في حال الضرورة القصوى...
Lebanon News
من ضمن قرار الاقفال، يمكن للمواطن الخروج عند الضرورة القصوى، وذلك بعد الحصول على إذن.

ويجب بطلب الإذن، ذكر سبب الخروج، أو رقم سبب الخروج في حال استخدام الرسالة النصية للحصول على الإذن. 

واليكم اسباب الخروج وارقامها:  
 
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