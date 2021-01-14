فيروس كورونا
14 كانون الثاني 2021 - 00:30
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خبراء منظمة الصحة يصلون إلى ووهان لتحرّي منشأ كوفيد-19

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خبراء منظمة الصحة يصلون إلى ووهان لتحرّي منشأ كوفيد-19
Lebanon News
وصل إلى مدينة ووهان الصينية فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كوفيد-19 الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة في نهاية 2019،  بحسب مشاهد بثّتها شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الحكومية. 
     
وترتدي زيارة هؤلاء الخبراء حساسية شديدة بالنسبة لبكين التي تبذل كل ما بوسعها لعدم تحميلها مسؤولية تفشّي فيروس أودى بحياة مليوني شخص تقريباً حول العالم وغيّر حياة البشر أجمعين.
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وكان وصول الخبراء إلى الصين مقرّراً أساساً الأسبوع الماضي، لكنّ الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة لعدم حصول الفريق على التراخيص اللازمة. 
     
وسيخضع الخبراء لحجر صحّي لمدّة أسبوعين قبل أن يتمكنوا من مباشرة عملهم.
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