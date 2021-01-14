فادي سعد لـ"نداء الوطن": نحن في صلب النموذج الإيطالي!

أكد عضو لجنة الصحّة وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد أننا في صلب النموذج الإيطالي بالنسبة لجائحة "كورونا" ووضع الإصابات وقدرة المستشفيات وتخطيها، وإنتظار الناس في الطرقات وفي مراكز الطوارئ، مشيرا الى أن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا هو تشريع الضرورة وأكثر من ضرورة لأنه يطال حياة الناس.
وأوضح سعد لـصحيفة "نداء الوطن
" أنّ "الإقتراح يُحدد توزيع المسؤوليات في موضوع اللقاح والعلاجات المرتبطة بـ"كورونا"، وهو جاء نتيجة إصرار الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس وبعدما أخذت موافقات سريعة وإصطدم التوزيع بعدم وجود تشريعات في عدد من الدول لحمايتها، وبعد ما جرى مع الأرجنتين، قرّرت الشركات عدم التسليم ما لم يكن التشريع موجوداً، والإقتراح يشمل كل الأدوية التي تُستعمل لـ"كورونا" كالزيثروماكس والرمديسفير والأكتيمرا وغيرها".