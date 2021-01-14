آخر مستجدات كورونا حول العالم...

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تسبب فيروس كورونا بوفاة 1,979,596 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 11,00 ت غ.وأصيب أكثر من 92,321,290 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى منهم 56,637,400 مصاب على الأقل.تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.ومنذ بدء الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.وسجلت الأربعاء 16024 وفاة إضافية و725,790 إصابة جديدة في العالم.والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3912 وفاة تليها المملكة المتحدة (1564) والبرازيل (1274).والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 384,784 وفاة من أصل 23,077,435 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 205,964 وفاة و8,256,536 إصابة والهند مع 151,727 وفاة (10,512,093 إصابة) والمكسيك مع 136,917 وفيات (1,571,901 إصابة) والمملكة المتحدة مع 84767 وفاة (3,211,576 إصابة).وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 175 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (148) والبوسنة (134) وإيطاليا (133) وتشيكيا (129).وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس 640,448 وفاة (29,760,037 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 539,287 وفاة (16,855,590 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 402,130 وفاة (23,757,122 إصابة).وسجلت في آسيا 228,110 وفاة (14,458,196 إصابة) والشرق الأوسط 92975 وفاة (4,312,152 إصابات) وإفريقيا 75701 وفاة (3,146,765 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31434 إصابة).أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.