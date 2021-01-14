تيريز تركت محل لغيرها بالمستشفى.. انما الاوكسيجين سلاحها خلال هالفترة

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LBCI News Lebanon

تيريز مصابة بفيروس كورونا، دخلت المستشفى للعلاج، بقيت فيه لأيام، ولكن تيريز اليوم تغادر المستشفى على الرغم من انها ما زالت مصابة، افساحا في المجال لشخص آخر بحاجة أكثر للسرير، ومعها سيذهب جهاز الاوكسجين.