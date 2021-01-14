فيروس كورونا
14 كانون الثاني 2021 - 14:55
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تيريز تركت محل لغيرها بالمستشفى.. انما الاوكسيجين سلاحها خلال هالفترة

تيريز تركت محل لغيرها بالمستشفى.. انما الاوكسيجين سلاحها خلال هالفترة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفى,كورونا,تيريز تركت محل لغيرها بالمستشفى.. انما الاوكسيجين سلاحها خلال هالفترة
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Lebanon News
تيريز مصابة بفيروس كورونا، دخلت المستشفى للعلاج، بقيت فيه لأيام، ولكن تيريز اليوم تغادر المستشفى على الرغم من انها ما زالت مصابة، افساحا في المجال لشخص آخر بحاجة أكثر للسرير، ومعها سيذهب جهاز الاوكسجين.
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