فيروس كورونا
14 كانون الثاني 2021 - 15:28
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ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا؟

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ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا؟
Lebanon News
صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كوروناCovid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 444 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.
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- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 858 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.

- حالات وفاة: 1.



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